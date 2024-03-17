Kıbrıs'ın lezzetli mirası

Kıbrıs mutfağı, zengin lezzetleri ve benzersiz tatlarıyla dünya mutfağının önemli bir parçasını oluşturur. Ada coğrafyasının tarihi ve kültürel dokusundan beslenen Kıbrıs mutfağı, yöresel malzemelerin ustaca kullanımı ve özgün tariflerle dikkat çeker. Bu yazıda, Kıbrıs'ın nefis mutfağından iki özel lezzeti ele alacağız: Çitlembikli bitta ve Fırın makarnası. Her biri kendine özgü tatları ve hazırlanışıyla sofraları şenlendiren bu lezzetler, Kıbrıs'ın mirası ve damak tadının bir yansımasıdır.

Fırın Magarınası

Fırın makarnası, herkesin sevebileceği ve kolayca yapabileceği lezzetli bir yemektir. Bu pratik tarif, özellikle yoğun günlerde hızlıca hazırlanıp fırına atılarak keyifli bir akşam yemeği alternatifi sunar. Makarna, hellim ve kremanın muhteşem uyumu, her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Şimdi, bu lezzet dolu tarife geçelim ve bir de benim nasıl yaptığıma bakalım...

Malzemelerim

1 büyük soğan, ince doğranmış

½ kilo kıyma

½ demet maydanoz, ince doğranmış

Damak tadına göre tuz

1 litre su

1 paket kalın makarna

3 bardak süt

3 adet yumurta, çırpılmış

3 çorba kaşığı sade un

2 çay kaşığı kuru nane

1 adet hellim, rendelenmiş

Nasıl Yapıyorum?

Az yağlı bir tavaya kıymayı koyup biraz soldurduktan sonra soğanını ekliyorum. Orta ateşte kıyma suyunu çekene kadar pişiriyorum. Harcım kızardıktan sonra maydanoz ve tuzu ekleyip karıştırıyorum. Ocakdan alıyorum.

Bir büyük tencerede suyu kaynatıyorum ve içerisine tuz ve makarnayı ekleyerek 10 dakika kadar arada bir karıştırarak pişiriyorum. Ateşten alıp ve suyunu süzüyorum.

Fırını 180°C ısıtıyorum. Bir başka tencereye süt, yumurta, un, kuru nane, hellimi koyup karıştırıyorum. Orta ateşte devamlı karıştırarak pişiriyorum. Yoğun krema kıvamına gelince ateşi kapatıyorum. Geniş ve derin bir fırın tepsisinin içine haşlanmış makarnanın yarısını koyup, hazırladığım kremanın ⅓ 'ü ile karıştırıyorum. Üzerine kıymalı harcı ilave ediyorum. Daha sonra tekrar makarnayı koyup son olarak üzerine kalan kremayı döküyorum. 180°C de ısıtılmış fırında 30 dakika veya üstü kızarıncaya kadar açık bir şekilde pişiriyorum. Sıcak sıcak servis yapıyorum.

Çitlembikli Bitta

Adamızın konumundan dolayı çok çeşitli bitki ve ağaç türüne ev sahipliği yapmaktayız. Bunlardan biri de A ve C vitamini açısından zengin olan Çitlembik ağacıdır. Çitlembik ağacının meyvesi olan sert ve olgunlaşmamış erik görünümündedir. Kurutulunca koyu bir renk almakta olan bu meyve ile ülkemizde Çitlembikli Bitta denilen bir bitta çeşiti yapılmaktadır. Bende sizlere Çitlembikli Bitta’yı kendimce nasıl yaptığımı aktarmak isterim.

Malzemelerim;

Aldığı kadar ılık su

1 çorba kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı şeker

1/2 kilo sade un

1⁄2 çay kaşığı tuz

1 bardak kuru üzüm

1 bardak çitlembik

Hazırlama şeklim;

Bir bardak ılık suya mayayı ve şekeri ekliyorum ve mayayı kabarıp köpük köpük olana kadar bir süre bekletiyorum. Büyük bir kaba unu ve tuzu koyuyorum ardından kabaran mayayı da ekliyorum. Azar azar ılık su ekleyip hamur katı bir kıvama gelinceye kadar iyice yoğuruyorum. Hamurun üstünü temiz bir havluyla örtüp 30 dakika kadar bekletiyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekliyorum. Dinlendirmiş olduğum hamurlarımı tek tek parçalar halinde alıp oklava yardımıyla daire şeklinde, 10 santim çapında bezeler açıyorum. Üzerine kuru üzüm ve çitlembik serpiştirip hamurumun üzerine hafif hafif bastırıyorum. Hazırlanan bittaları yağlanmış tepsime yerleştirip önceden ısıttığım 180 derecedeki fırınıma yerleştiriyorum ve pişiriyorum. Piştikten sonra bittalarımı dinlendirip soğuk şekilde servis yapıyorum.