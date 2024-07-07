Kıbrıs'ın Lezzet Mozaiği

Kıbrıs adasının doğal güzellikleri ile birlikte en büyük hazine, elbette ki mutfak kültürüdür. Bu zengin mirasın en özel parçalarından biri de Köy Çöreği’dir. Kıbrıs'ın kültürel dokusunu ve sevgiyle yoğrulmuş mutfak geleneğini yansıtır.Bir diğer lezzetli mirasımız ise, doğallığı ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen Alıç Macunu’dur. Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden olan bu doğal ürün, geçmişten günümüze uzanan bir kültürel miras olarak sofralarımızda yerini almaktadır. Bu yazımızda, hem köy çöreğinin hem de alıç macununun tariflerini sizlerle paylaşarak, Kıbrıs mutfağının bu iki değerli lezzetini evlerinize taşımanın keyfini yaşatmak istiyoruz. Köy Çöreği ve Alıç Macunu tarifleriyle, hem geleneksel lezzetleri yaşatacak hem de sağlıklı ve doğal beslenmenin keyfini süreceksiniz. Keyifli okumalar dileriz…

Köy Çöreği

Kıbrıs'ın köy çöreği, adanın zengin kültürel mirasının nefis bir yansımasıdır. Bu eşsiz lezzet, adeta Kıbrıs'ın doğal güzellikleriyle beslenmiş bir kültürel simgedir. Köylerde asırlardır özenle hazırlanan bu çörekler, her lokmada geçmişin ve topluluğun sevgiyle korunan tatlarını sunar. Köylerin taş evlerinde, kömür ateşinde pişen bu çörekler, yıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir. Kıbrıs'ın doğasının ve insanlarının birleştiği bu lezzetli simge, adanın kültürel çeşitliliğini ve mutfak zenginliğini anlatan bir başyapıttır.

Malzemeler

500 gram un

125 gram ılık süt

150 gram su

25 gram margarin

7 gram tuz

20 gram şeker

1 çay kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı tarçın

1 paket toz maya(10 gr)

Üzeri için

1-2 tatlı kaşığı susam

1-2 tatlı kaşığı çörek otu

1-2 tatlı kaşığı tane anason

Yapılışı

İlk olarak un, su, süt, şeker ve margarini hamur pürüzsüz olana dek yoğuruyorum. Yoğurma işlemi normal ekmek hamurundan biraz daha uzun sürebiliyor, bu yüzden sabırlı olmam gerekiyor. Hamurun yüzeyinde selülit tarzı bir doku oluştuğunda, biraz daha yoğurmam gerekiyor. Bu görüntü kaybolduğunda, hamurun maya eklemeye hazır olduğunu anlıyorum.

Mayasını eklediğim hamuru yaklaşık 35 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamura tuzunu ve baharatlarını ekleyip ikiye bölüyorum.

İkiye böldüğüm hamuru somon ekmek şekline getirip dilimlere bölüyorum, ortadaki iki parçanın yönünü değiştiriyorum. Bu işlem çöreğe şeklini veriyor. Şekil vermekle uğraşamam derseniz bütün olarak da pişirebilirsiniz.

Şekil verdiğim çörekleri kenara alıyorum, düz bir tabakta önceden ıslatıp süzdüğüm susamları, çörek otu ve anasonu karıştırıyorum. Çörekleri bu karışıma bulayıp 200 derece fanlı alt üst fırında 30-35 dakika pişiriyorum.

Alıç Macunu

Günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposunda, sağlıklı beslenme ve doğal ürünlere olan ilgi giderek artıyor. Doğal ve katkısız ürünler arayışı, insanları eskiye, geleneksel mutfaklara yönlendiriyor. Bizim de geleneksel mutfağımızın vazgeçilmez tatlarından biri olan alıç macunu, bu doğal ürünlerin başında geliyor. Hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeken alıç macunu, geçmişten günümüze uzanan bir kültürel mirasın parçası olarak sofralarımızda yerini alıyor. Gelin hep birlikte bu doğal lezzetimizi nasıl yaptığımı sizlere anlatayım..

Malzemelerim;

1 kilo Alıç (Temizlenmiş ve yıkanmış)

1 çay kaşığı limon tuzu veya 1 limon

Su

Şeker

Hazırlanışı;

Büyük bir tencereye alıçları ve üzerlerini örtecek kadar suyu ilave ediyorum. Suyunu ayrı bir tencereye süzüyorum ve kalan alıç parçalarını atıyorum. Ayrı bir tencereye her bir bardak su için bir bardak şeker ilave ediyorum. Suyu ve şekeri devamlı karıştırarak 30 dakika kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra karışımın üzerinde oluşan beyaz köpüğü alıyorum ve ocaktan alıyorum. Bir gün boyunca bekletiyorum. Beklettiğim karışımımı macun kıvamına gelene kadar tekrar kaynatıyorum. Kıvamını anlamak için macunuma kaşık batırıp bir tabağa damlatıyorum, eğer biraz ağır akarsa macunumun olduğunu anlıyorum. Ateşten almadan limon tuzu veya limon suyu ilave edip 5 dakika daha kaynatıyorum. İyice soğumadan kavanozlara yerleştiriyorum. Soğuk servis yapıyorum.