Kıbrıs’ın kuzeyindeki sahillerde 14 günde 75 kilo hintkeneviri bulundu

Polis, açık denizlerden Kıbrıs’ın kuzeyindeki sahillere vuran ve “kaynağı henüz tespit edilemeyen” kalıp halindeki hintkeneviri türü maddelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bu durumun uzun süredir PGM ekiplerinin bilgisi dahilinde olduğu ve sahillerden toplandığı ifade edildi.

Polis açıklamasında, 18 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan aramalar neticesinde, toplam 75 kilogramağırlığında hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sahillerde, görsellerdeki benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.