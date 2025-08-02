Kıbrıs'ın kuzeyinde Deprem İzleme Merkezi açıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi hizmete açıldı.

Lefkoşa Sanayi bölgesinde yer alan merkezin açılış törenine, Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı katkılarıyla oluşturulan merkez, konuşmaların ardından açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkezin oluşturulmasında ve ‘KKTC’nin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik atılan adımları tebrik etti.

‘KKTC’nin potansiyelini güçlendirmenin büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Tatar, ekonomiden, kurum kuruluşlara, geleceğe yönelik afetlere hazır olmanın önemine işaret etti.

Her alanda ‘KKTC’ devletinin güçlendiğini, afetlere karşı da bunun böyle olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta her iki devletin işbirliğine dayalı çalışabileceklerini, özellikle doğal afette işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

“Güney Kıbrıs ile işbirliğine her zaman hazırız” diyen Tatar, Merkezin hayırlara vesile olmasını temenni etti.