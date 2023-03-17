Kıbrıs’ın kuzeyinde 530 gündür kayıt dışı yaşadığı ortaya çıktı!

Facebook’ta açtığı alış-veriş sayfası üzerinden sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen teslim etmeyerek “Sahtekarlıkla Para Temini” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan S.G.G. isimli zanlının 530 gündür kayıt dışı ikamet ettiği ortaya çıktı, tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Erdelhun, “Mobilezone 247” isimli sayfada kendisini “çalışan” olarak gösteren zanlının, elektrikli bisiklet satın almaya çalışan bir şahıstan iki seferde toplam 8000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikayet üzerine zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis zanlını 530 gündür KKTC’de yasal statüsünün olmadığını belirterek, soruşturmanın tamamlandığını, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.