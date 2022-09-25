Kıbrıs’ın güneyinden İran'a destek eylemi…

Kıbrıs’ın güneyinde onlarca Kıbrıslı Rum, bu sabah İran'ın Lefkoşa'daki büyükelçiliği önünde, eylem yaptı, İran'daki mücadeleye destek gönderdi.

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü sonrası patlak veren protestoları İran’ın Lefkoşa Büyükelçiliği önündeki eylemle selamlayan protestocular, saçlarını kesti, "Kadın - Yaşam - Özgürlük", "Sizin kavganız, bizim kavgamız", "Diktatöre hayır" gibi sloganların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Fotoğraflar: Josi Hristodilidu-Andreas Paraskos- Efi Ksantu