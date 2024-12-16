Kıbrıs’ın güneyinde “Takata” hava yastığına sahip araçlar geri çağrılıyor, kuzeyde hiçbir önlem yok...

Kıbrıs’ın güneyinde parlamentonun “Takata” hava yastığıyla ilgili bir yasa tasarısını bugün oylaması beklenirken araçların geri çağrılarak toplanmasını sağlamak için Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’na yetki verilmesi öngörülüyor. Bu konuda Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir önlem alınmayışı ve araç sahiplerinin kaderleriyle başbaşa bırakılması dikkat çekiyor. KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, pek çok kez bu konuda çağrıda bulunarak Takata marka hava yastığı konusunun çözüme kavuşturulmasını talep etmişti.

Şubat 2025’e kadar araçlar geri çağrılacak...

Kıbrıs’ın güneyinde iki kişinin sözkonusu hava yastıklarına sahip araçlarda hayatlarını kaybetmesi üzerine “Takata” marka hava yastığı olan araçların 3 Şubat 2025 tarihine kadar geri çağrılması, Avrupa Birliği’nden bu konuda yedek parça ve mali destek istenmesi ve geri çağrılan araç sahiplerine ücretsiz taşımacılık hizmeti verilmesi öngörülüyor.

Fileleftheros gazetesinin yazdığına göre, Karayolları Dairesi bu hafta içerisinde araç dağıtımcıları, ithalatçılar, uzmanlar ve hukuk danışmanlarıyla toplanarak, araçların geri çağrılması sürecinde kamuoyuna en az rahatsızlık yaratacak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacaklar.

Hava yastıkları deaktive edilebilinir...

Karayolları Dairesi’nin üzerinde durduğu geçici çözümler arasında problemli hava yastıklarını araçlardaki diğer sistemlere zarar vermeksizin deaktive etmek de bulunuyor. Alternatif aracı olmayanlara, Maliye Bakanlığı’nın ücretsiz taşıma hizmeti sağlaması da öngörülüyor.

Karayolları Dairesi ayrıca sözkonusu hava yastıklarının yerine güvenilir hava yastıkları takılabilmesi için AB’den mali yardım da isteyecek ve bu konuda Avrupa Birliği Komiseri Apostolos Cicikostas’a resmi başvuru yapılacak.

Araç dağıtıcılarıyla yapılacak ayrı toplantılarda ise şirketlerin araçların geri çağrılması sürecinde bunların sayısı, şirketlerin hizmet kapasitesi, personel ihtiyaçları, yedek parça bulunup bulunmadığı ve bu sürecin tamamlanmasında gerekecek zamanlama ele alınacak.

Araç ithalatçılarına ise AB kuralları ve ulusal yasalar çerçevesinde sorumlulukları ve araçların geri çağrılma sürecinde yapmaları gerekenler hatırlatılacak.

Bugün parlamentoda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla Ulaştırma Bakanlığı’na bakanlık kararnameleri yayımlayarak geri çağırma işlemleri ve hatalı hava yastıklarının değiştirilmesine yönelik önlemler hakkında yetki verilmesi öngörülüyor.

Kuzeyde tıs yok...

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise Ulaştırma Bakanlığı’nda bu konuda herhangi bir girişim ne yazık ki ortada yok. KTMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner’in Ulaştırma Bakanlığı’na geçen yıldan bu yana yapmış olduğu çeşitli çağrılara herhangi bir yanıt verilmedi. Yarkıner, “Takata hava yastığı sorunu giderilmelidir” yönünde çağrıda bulunmuş ve medyaya yaptığı açıklamada “Takata krizine duyarsız kalan dünyadaki tek ülke KKTC’dir” demişti... 2023 yılında yaptığı bir açıklamada Yarkıner, “Güney Kıbrıs ve Türkiye bu konuda gerekli tedbiri aldı. Dünya tedbir aldı, sadece biz almadık. Odamız bu konuda gerekli uyarıları gerekli platformda yaptı ama dikkate alınmadı. Biz bu nedenle ölümlü çarpışmaları incelemek istedik. Bu incelemenin engellenmesinin nasıl geçerli bir nedeni olabilir? Uygunluk incelemesi yapılmayan bir ürünün ülkeye ithaline nasıl ve neden izin verilir?” demişti. Yarkıner, Kıbrıs’ın kuzeyinde “Takata” marka hava yastığı içeren araçlar bulunma olasılığının yüksek olduğuna dikkati çekmiş ve devletin bu konuda derhal önlem almasını talep etmişti.

(CYPRUS MAIL ve in-Cyprus’tan derleyen: YENİDÜZEN.)