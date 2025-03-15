Kıbrıs’ın güneyinde kadınlar erkeklerden 4 yıl daha uzun yaşıyor

Kıbrıs’ın güneyinde ortalama ömrün Avrupa ortalamasından uzun bulunduğu, kadınlarda ortalama ömrün erkeklerden 4 yıl daha fazla olduğu bildirildi.

Haravgi’nin Avrupa İstatistik Birimi’nin dün yayımlanan raporuna dayandırdığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ortalama ömrün kadınlarda 84,9 yıl, erkeklerde 80,9 yıl, genel ortalama olarak güneyde insan ömrünün 82.9, Avrupa’da ise bunun 81,4 yıl olduğunu yazdı.