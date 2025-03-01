Kıbrıs'ın güneyinde binlerce kişi sokağa indi

Kıbrıs’ın güneyinde binlerce kişi 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren felaketinin ikinci yıl dönümünde sokaklara döküldü.

Cyprus Mail'in haberine göre yağmura ve soğuğa meydan okuyan protestocular, önlenebilir bir trajedi olarak tanımladıkları olaydan hesap sorulmasını talep ederek "Oksijenim yok" ve "57 kişi için adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenler arasında iki Kıbrıslı Rum öğrenci de bulunuyordu.