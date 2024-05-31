Kıbrıs’ın güneyinde 500 hemşire açığı

Kıbrıs’ın güneyinde hem kamu hem de özel hastane ve kliniklerde hemşire açığının ciddi boyuta ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, güneyde hemşire açığının ciddi boyutlara ulaştığını, hem devlet hem de özel hastane ve kliniklerin şu anki hemşire ihtiyacının 500 olduğunu yazdı.

Gazete, bu durumun, AB ülkeleri dışında Hindistan ve Filipinler gibi üçüncü ülkelerden hemşire çalıştırılmasına izin verilmesi konusunu gündeme getirdiğini belirtirken, hemşireleri temsil eden örgütlerin ise, bunun gerçekleşebilmesi için çok katı kriterler uygulanmasını istediklerini aktardı.

Gazete ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın çözüm arayışını sürdürdüğünü de vurguladı.