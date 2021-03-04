Kıbrıs'ın güneyi aşılanmış İngilizleri koşulsuz kabul edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti, 1 Mayıs’tan itibaren koronavirüs aşısı olmuş İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişlerine herhangi bir sınırlama olmaksızın izin vereceğini açıkladı.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladığı aşılardan olmuş İngiliz vatandaşlarını karantina ve negatif PCR testi koşulu olmaksızın Kabul edeceklerini İngiliz hükümetine bildirdiklerini söyledi.

Benzer bir düzenleme İsrail’le de 14 Şubat’ta yapılmıştı.

1 Mayıs’tan itibaren başlayacak uygulamada adaya serbest girişlerine izin verilecek İngilizlerin iki doz aşı olması ve ikinci dozu yolculuktan en a 7 gün önce almış olması şartı bulunuyor.

Perdios Ayrıca, İngilizlerin Kıbrıs’a seyahat edip etmemesinin Birleşik Krallık hükümetinin politikalarına bağlı olduğunu da vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleri, aşı olsalar bile, havaalanlarındaki yolculara rastgele test yapma hakkını saklı tutuyor. Aşılananların yine de varışta maske ve mesafe gibi tüm kurallara uyması gerekiyor.

Daha önce Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Britanya'nın “yeşil” kategoride bir ülke olarak sınıflandırılması şartıyla, 1 Nisan'dan itibaren İngiliz turistlerin Kıbrıs'a girmesine izin verilmesine karar verdi. Bu da 1 Nisan’dan itibaren aşılanmamış İngiliz uyrukluların adaya varışlarından 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sunmaları gerektiği anlamına geliyor.

Yeni kategori sistemi 1 Mart’tan itibaren AB ülkeleri için başlarken 1 Nisan’dan itibaren de AB üyesi olmayan ülkeler için uygulanacak.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, İngiliz vatandaşlarıyla ilgili yeni düzenlemenin, koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle büyük darbe alan adanın turizm endüstrisi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Perdios, “Bunun, yolcuların yaz tatillerini planlayabilmeleri için ihtiyaç duyulan istikrar ve güvenliği sağlama yolunda doğru yönde atılmış bir diğer adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.