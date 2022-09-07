Kıbrıs’ın Güneydoğusunda denizde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 65 km uzaklıkta, Richter Ölçeğine göre aletsel büyüklüğü ML: 3.8 olan hafif şiddette deprem olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, bugün sabah saat 07.22 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün 34.37 Kuzey ve 33.35 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 10 km derinliğinde Kıbrıs’ın Güneydoğusunda denizde olduğunun saptandığını açıkladı.