Kıbrıs’ın gençleri olarak belirsizliğe ve çözümsüzlüğe artık yeter diyoruz!

Bizler, Kıbrıs’ın gençleri olarak yıllardır süregelen belirsizlikten ve çözümsüzlükten bıkmış durumdayız. Yaşamımızı adeta bir kördüğüm haline getiren bu çözümsüzlük, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de elimizden alıyor. Biz, bu adanın geleceği için en gerçekçi ve makul çözümün federasyon olduğunun farkındayız. Ancak siyasi iradesizlik, gençlerin ülkeden kaçmasına neden oluyor. Beyin göçü, burada kendini gerçekleştiremeyen binlerce gencin acı dolu hikayesinin sadece bir kısmı.

Ersin Tatar: Çözümden Kaçan Bir Cumhurbaşkanı

Ne yazık ki Ersin Tatar’ın liderliğinde adanın geleceğine dair hiçbir umut ışığı göremiyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının en temel görevi olan müzakere iken Ersin Tatar’ın ileri sürdüğü anlamsız politikalar nedeni ile müzakere zemini bile oluşamadı. 50 yıllık çözüm arayışında bu durum bir ilk olmuş oldu. Ancak bu durumun ardında, Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumla bağlarının kopmasına neden olan, anlamsız bir yalnızlık siyaseti yatıyor. Tatar’ın "Kıbrıslı Türklerin ikinci bir devlet olarak tanınma" talebi, yalnızca hukuki olarak geçersiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda çözümsüzlüğü derinleştiriyor.

Tatar’ın Gezileri: Halkın Cebinden Harcanan Boş Zamanlar

Ersin Tatar’ın sık sık İngiltere’ye gitmesi de tam bir muamma. Bu ziyaretlerde ne yapıyor? Açılışlar, festivaller ve dernek gezileri… Bu gezilerin Kıbrıs Türk toplumuna hiçbir somut faydası olmadığı gibi, mali yükü de halkın omuzlarına biniyor. Cumhurbaşkanı, halkının önceliklerini göz ardı edip, kendi çıkarlarını gözeten bir politika izliyor.

Tufan Erhürman: Umudun Lideri

Bu süreçte Tufan Erhürman’ın tutumu ise gençler için umut ışığı olmaya devam ediyor. Erhürman’ın BM zemininde resmi görüşmelerin başlamasını talep etmesi, çözüm arayışının insan hakları boyutuna da vurgu yapması son derece önemli. Uluslararası toplumun dikkatini bu çözümsüzlüğe çekmek, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için kritik adımlar atıyor. New York’ta bulunduğu bir dizi temas ve Erhürman’ın önerileri, somut çözüm adımları içeriyor. CTP’nin sunduğu dört başlık altındaki çözüm önerileri, gerçekçi ve sonuç odaklı bir müzakere süreci talep ediyor. Biz gençler olarak böyle bir liderin arkasında durmaya ve geleceğimizi şekillendirme mücadelesine her zaman hazırız.

Çözüm İçin Gençlerin Mücadelesi

Biz Kıbrıs’taki gençler, bu çözümsüzlüğe ve belirsizliğe daha fazla katlanmak istemiyoruz. Artık somut adımlar atılmasını, eşit haklar temelinde bir barış düzeninin kurulmasını ve adanın iki toplumlu, federal bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Erhürman gibi liderlerin bu sürece aktif olarak dahil olması, bizim için büyük bir umut kaynağı. Biz gençler, çözümsüzlüğü dayatan değil, çözümü savunan liderleri destekleyeceğiz.

Tufan Erhürman’ın, Kıbrıs’ın barış, adalet ve eşitlik temelinde yeniden bir araya gelmesi için gereken tüm adımları atacağından şüphemiz yoktur. Çünkü biz gençler, geleceğimizi çözümsüzlüğe mahkûm eden değil, çözüm arayışında olan liderlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Artık söz sırası bizde; geleceğimizi şekillendirme mücadelesinde daha kararlıyız.