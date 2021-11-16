 “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” Lefkoşa Tanıtım Etkinliği Yapıldı

Mete Hatay’ın geniş çaplı araştırmalarını derlediği “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” adlı kitabın Lefkoşa tanıtım ve imza etkinliği yapıldı. Lefkeliler Hanı Meydanı’nda Lorenza Cafe’de, okurların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinlikte Khora ve Kalkedon Yayınları adına kitabın editörlüğünü de üstlenen Hakan Tanıttıran açılış konuşmasını yaptı. Kitabı, Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak basmanın önemine ve içeriğindeki ilginç noktalara değinen Tanıttıran, Kıbrıslı Türklerin kimlik arayışında önemli bir eser olduğunu vurguladı. Yazar Mete Hatay ise kitabında 1878 ve 1960 yılları arasındaki dönemi incelediğini, Batı sömürgeciliğiyle karşılaşan Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları dönüşümleri, beden politikaları, kimlik, kolonyalizm gibi farklı konular üzerinden ele aldığını anlattı. İngiliz arşivlerinden ilk defa çıkarılan bazı belgelere de yer veren kitap, iki dünya savaşının yaşandığı bu “uzun” yüzyılda, Kıbrıs’ın dünyadaki küresel gelişmelerden nasıl etkilendiğini açıklıyor. Hatay, ayrıca Kıbrıslı Türklerin “varoluş mücadelesi” yanında mekân algılarının zamanla nasıl değiştiğine de değiniyor.

Katılımcıların soru ve yorumları ile samimi bir atmosferde devam eden etkinlikte okurlar kitaplarını yazara imzalatma imkanı da buldular.

Mağusa etkinliği 20 Kasım Cumartesi

“Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” Mağusa söyleşisi ve imza etkinliği 20 Kasım Cumartesi saat 15.00’te Buğday Cafe’de gerçekleştirilecek. Etkinliğe, alternatif tarih yazımına ilgi duyan tüm kitap severler davet edildi.