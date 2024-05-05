Kıbrıs'ın Damak Tadı

Tuğçe SOYADLI-Damla KARADAYI Kıbrıs mutfağı, Akdeniz'in taze ve lezzetli malzemeleriyle zenginleşir. Bu zenginlik içinde Sulu Muhallebi ve Kabak Çiçeği Dolması da öne çıkan lezzetler arasındadır. Sulu Muhallebi, özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek için mükemmel bir seçenektir. Kabak çiçeği dolması ise Kıbrıs'ın doğal güzelliklerinden ilham alır. Kabak çiçekleri, taze ve dolgun iç harçla doldurularak özenle pişirilir. Bu lezzetli yemekler, Kıbrıs'ın misafirperver mutfağının birer simgesidir, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakır. Sizlere bu güzel lezzetlerin yapımını keyifli şekilde okumalar dileriz. Sulu Muhallebi Sulu muhallebi, Kıbrıs mutfağının serinletici ve hafif tatlılarından biridir. İsminden de anlaşılabileceği gibi, bu muhallebi türü diğerlerinden farklı olarak daha sulu bir kıvama sahiptir. İçeriğinde genellikle su, nişasta ve şeker bulunur. Pişirildikten sonra soğutularak jölemsi bir dokuya kavuşan sulu muhallebi, özellikle yaz aylarında serinlemek için tercih edilir. Bici bici olarak da bilenler vardır. İçindekiler:

10 su bardağı su

2 su bardağı nişastası

1 tepeleme yemek kaşığı şeker (ben 1 yemek kaşığı ile yaptım ama en az 4 yemek kaşığı tavsiye ederim)

gül suyu



Nasıl Yapıyorum? 1. Çok büyük bir tencereye 8 su bardağı su, nişasta, şeker ve gül suyunu ekliyorum. Karışım kıvam alıncaya kadar ve köpürmeye başlayana kadar iyice çırpıyorum. 2. Karışım köpürmeye başlayınca kalan 2 bardak suyu ekleyip karıştırıyorum. 3. Suyu karıştırdıktan sonra muhallebiyi ocaktan alıp küçük kaselere döküyorum. Her küçük kasenin dibine bir miktar su ekliyorum. Çünkü muhallebiyi servis yaparken çıkarmayı kolaylaştırıyor. 4. Muhallebiyi oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyorum daha sonra kaseleri soğuyana ve servise hazır olana kadar buzdolabına koyuyorum. Muhallebinin üzerini kaplayacak kadar buzlu su ilave edip, damak tadıma göre gül suyu ve şeker ekleyerek servis yapıyorum.

Kabak Çiçeği Dolması

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sofralarımızda doğanın cömert armağanları da yeniden canlanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kabakların tazecik çiçekleri toplanarak, fazla bekletilmeden hazırlanan Kıbrıs mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan kabak çiçeği dolması, her lokmasıyla damakları şenlendiriyor. Kabak çiçeği dolması, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürün, bir geleneğin ve bir lezzetin sembolüdür. Narin yaprakları bozulmadan özenle hazırlanan Kabak çiçeği dolmasını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım.

Malzemelerim;

50 adet kabak çiçeği

1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç (200 gr)

2 büyük domates

1 büyük kuru soğan

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı domates salçası

Taze nane yaprakları

1 yemek kaşığı kadar kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yarım bardak zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışımı

Limon suyu

Nasıl hazırlıyorum?

Kabak çiçeklerini yıkayıp süzüyorum. İç harcı için rendelenmiş domatesler, ince doğranmış soğan ve diğer malzemeleri karıştırıyorum. Yaptığım iç harcımı çiçek yapraklarının ayrılma noktasına kadar dolduruyorum ve uçları üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Kapattığım çiçek dolmalarımı, tencere içinde pişerken açılmayacak şekilde diziyorum. Daha sonrasında tenceredeki çiçek dolmalarımın üzerini örtecek kadar su ekliyorum ve ağırlık yapması için üzerlerine bir tabak koyuyorum. Tenceredeki su çekene kadar kısık ateşte pişiriyorum. Süzme yoğurt veya koyun yoğurdu ile servis yapıyorum.