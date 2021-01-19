Kıbrıs’a ek Pfizer / BioNTech aşı anlaşması



Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Komisyonu'yla yapılan yeni görüşmeler sonucu ek Pfizer / BioNTech aşısı sipariş etti.



Pfizer / BioNTech'ten gelecek toplam sipariş sayısının 957.000 doza çıkarıldığı açıklandı, bu rakamın, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.



Avrupa Birliği tarafından akdedilen ek bir sözleşme ile 370.000 daha aşı sipariş edildi. Söz konusu aşıların 2021’in ikinci ve üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor.



Öte yandan adanın güneyinde Ocak ayı sonunda AstraZeneca aşısının ruhsatlandırılması beklenirken, Johnson & Johnson (Janssen) ve CureVac aşılarının da haziran sonuna kadar gelmesi hedefleniyor.



Kıbrıslı Rum yetkililer, hedefin, Eylül 2021'in sonuna kadar nüfusu tamamen aşılmamak olduğunu açıkladı.