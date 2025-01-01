Kıbrıs yeni yıla "merhaba" dedi

Bugün yeni yılın ilk günü… Kıbrıs’ın kuzeyinde de 2025’in gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyük bir umutla beklenen yeni yılı vatandaşların çoğu evlerinde, aileleri ve dostlarıyla karşıladı, bir kısmı ise restoran ve otellerin hazırladığı yeni yıl programlarıyla eğlendi.

Belediyeler ise yeni yıl gecesinde bir takım etkinlikler düzenledi. Lefkoşa Türk Belediyesi Dereboyu’ndaki Yeni Yıl Pazarı’nda yılbaşını karşılarken, Gazimağusa Belediyesi Namık Kemal Meydanı’nda, Girne Belediyesi de Antik Liman’da düzenledikleri etkinliklerle vatandaşa keyifli anlar yaşattı.

Kutlamaların huzurlu ve güvenli geçmesi için belediyeler ve polis gece boyunca görev yaptı.

Büyük ikramiye Lefkoşa’da

Devlet Piyangosu 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde, 6 milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan "196289" numaralı bilete isabet etti.

2025’in ilk bebeği Mağusa’da dünyaya geldi

2025’in ilk dakikalarında Mağusa’da Yaşam Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açan Asel bebek, yeni yılın ilk bebeği oldu.

BRT’nin haberine göre, Türkmenköy’de yaşamlarını sürdüren Gülay-Hakan Eser çiftinin ilk bebeği olan Asel Eser, saat 00.15’te dünyaya geldi.

Polis ekipleri 24 saat kesintisiz görev yaptı… 16 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkararak, son 24 saatte ülke genelinde devriyeler ile asayiş ve trafik denetimlerine kesintisiz devam etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, asayiş denetimlerinde 16 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişiler ve suçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Araçları ve evlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 hap tespit edilen 7 kişi, kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edilen 1 kişi, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi, alkol tesiri altında çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 kişi, askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiği tespit edilen 1 kişi, hırsızlık suçundan 2 kişi, amme fesatçılığından 1 kişi.”

Trafik denetimleri...

Trafik denetimleri kapsamında ise 1,241 araç sürücüsü kontrol edilerek, çeşitli trafik suçlarından 102 sürücü rapor edildi; 18 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“22 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 10 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 5 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 2 elektrikli scooter’in kullanım kurallarına uymama, 1 tehlikeli sürüş yapma ve 49 diğer trafik suçları.”

Belediyeler bugün de hizmetlerini sürdürüyor

Belediyler, yılbaşı dolayısıyla tatil olan bugün de hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

LTB, rutin çalışma programlarının yanı sıra nöbetçi ekiplerle de hizmet vereceğini açıkladı. Lefkoşalılar, talep ve şikayetlerini Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden 24 saat boyunca iletebilecek. Zabıta ekipleri görev başında olacak ve şehir genelinde denetimlerini sürdürecek. LTB Temizlik Şubesi de, yeni yıl tatilinde de rutin çöp toplama işlemlerine ara vermeden devam edecek, defin işlemleri kesintisiz sürecek. Yurttaşlar, defin işlemleri için 0548 834 05 82 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşabilecek.

LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi, Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden 7/24 hizmet verecek. Yurttaşlar, ekibe telefonla ulaşabilecek, mesaj atabilecek veya ihbarda bulunabilecek.