Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı yapacağını duyurdu.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarının idareye başvurması halinde yasa kuralları dâhilinde faiz affından yararlanabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, konu ile ilgili daha fazla bilginin emlak bölümü veya https://www.evkaf.net/belgeler/faizaffiduyurusu-haziran-2023.pdf dokümanından elde edilebileceği belirtildi.