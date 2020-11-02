Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nda görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 24 Ekim’de gerçekleştirdiği IX. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 30 Ekim’de ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi.

Başkan ve yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde;

Dr. Yonca Morris : Başkan

Dr. İdris Deniz : As Başkan

Dr. Ömer Taşargöl : Genel Sekreter

Dr. Erol Barçın : Mali Sekreter

Dr. Ergün Ökçün : Bilgi İşlem ve Eğitim Sorumlusu

Dr. Sinem Sığıt İkiz : Eğitim Sorumlusu

Dr. Leman Havuzsalim : Sosyal İşler ve Medya Sorumlusu

Yedek üyeler: Dr. Onur Çelik, Dr. Zeynep Taşargöl, Dr. Fatma Deniz

Denetleme Kurulu

Dr. Mustafa Arabacıoğlu

Dr. Gülsen Bozkurt

Dr. Turgay Akalın

Yedek Üye: Dr. Musa Olgu