Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nda görev dağılımı yapıldı
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 24 Ekim’de gerçekleştirdiği IX. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 30 Ekim’de ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 24 Ekim’de gerçekleştirdiği IX. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 30 Ekim’de ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi.
Başkan ve yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde;
Dr. Yonca Morris : Başkan
Dr. İdris Deniz : As Başkan
Dr. Ömer Taşargöl : Genel Sekreter
Dr. Erol Barçın : Mali Sekreter
Dr. Ergün Ökçün : Bilgi İşlem ve Eğitim Sorumlusu
Dr. Sinem Sığıt İkiz : Eğitim Sorumlusu
Dr. Leman Havuzsalim : Sosyal İşler ve Medya Sorumlusu
Yedek üyeler: Dr. Onur Çelik, Dr. Zeynep Taşargöl, Dr. Fatma Deniz
Denetleme Kurulu
Dr. Mustafa Arabacıoğlu
Dr. Gülsen Bozkurt
Dr. Turgay Akalın
Yedek Üye: Dr. Musa Olgu