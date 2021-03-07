Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği kuruldu

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği, kısa adı ile “GİKAD”, girişimleriyle örnek olan, hikayeleriyle ilham veren ve kadınları ileriye taşımak için güçlerini birleştirmenin gerekliliğine inanan 35 kadının öncülüğünde ve yüze yakın üyesi ile, 8 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine başladı.

Kurucu üyeler adına basın açıklaması yapan Dr. İçim Kavuklu, toplumda mihenk taşı olma misyonu üstlenecek olan bu derneğin, evrensel değerler ışığında, öncelikle demokrasi, sivil toplum, laiklik ve hukuğun üstünlüğü ilkeleriyle yola çıktığını belirtti.

Kavuklu, derneğin adındaki girişimci kelimesinin üyelerinin çalışkan ve atılımcı olmasını yansıttığını, logodaki dünyanın ise faaliyetlerinin alışılmış kalıplarda değil yenilikçi, değişen dünyaya dönük olacağını simgelediğini vurguladı.

Kavuklu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Derneğimizin vizyonu ilham verici, değişime ve gelişime liderlik eden enerjik ve çalışmaya hevesli ruha sahip bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise kadınlarımızın ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı koymaktır. Hedef, kadınlarımızın gelişim kabiliyetlerini, iş yaşamına uyarlamak, derneğin birikimini toplumumuzdaki kadınlarımıza aktararak, girişimci ruhu aşılamak, bu yolda onlara ışık tutmak ve onların pozitif özelliklerini, iş dünyasında değerlendirmektir. Devlet yönetim kademelerinde doğru yönlendirme ile kadınlarımızın toplum ekonomisi ve sosyal yapıdaki önemini ortaya çıkarıp, fırsat eşitliği yaratarak, daha etkin olmalarını sağlamaktır.

Pandemi ile boğuşan refah seviyesi yüksek olan ülkelerde inovatif iş insanları ve sivil toplum örgütleri, krizin eğitimde bir fırsat olduğunu doğrulamış ve bu yönde ciddi adımlar atmıştır. Bu hedef doğrultusunda kurulması planlanan “GİKAD Akademi” ile kadın ve genç kızlara sağlayacağımız eğitim olanakları sayesinde %35’lerde seyreden ve gittikçe daha da kötüleşen kadın sayısının ekonomiye katılımını artırabilecek, onlarının iş hayatına tutunmalarına ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayabileceğiz. Akademide, liderlikten üretime bir çok alanda eğitimler planlanmaktadır. Bu bazda, hem girişimci kadın sayısını artırmak, hem de mevcut iş dünyasında var olan kadınlarımızın daha başarılı olabilmesi için ihtiyaç hissettikleri konularda eğitimler vermektir. İşletmelerin büyük ihtiyacı olan ara eleman yetiştirip, istihdama katkı yaratmak için kurslar düzenlemektir.

GİKAD’ın amaçları arasında, ulusal ve uluslararası platformlarda tüm paydaşlarla hedefe odaklanıp, güçlü bir kadın girişimci ağı için öncü olmaktır. Hevesli bir ekip ruhu ile, hiç bir siyasi düşüncenin etkisi altına girmeden, farklılıkların zenginlik getirdiği bilinciyle hareket ederek, sonraki nesillere sürdürülebilir, kurumsal bir miras bırakmaktır.

GİKAD Kurucu üyeleri olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, kadının, Kuzey Kıbrıs toplumunun refahı için bir yapı taşı olması gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Derneğimiz, hazırladığı pandemi kamu spotunu, kuruluşunun simgesi olarak topluma hediye edip, kamu spotuna sahip çıkan Sağlık Bakanlığı’na da duyarlılığından ötürü çok teşekkür etmektedir."

Derneğin kurucu üyeleri alfabetik sıra ile;

Amber Ciddi, Ayşem İyikal, Ayşen Debbağ, Ayten Deniz, Berin Avunduk, Çimen Aka, Çise Tunççağ, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Eda Gilanlıoğlu, Esra Ercantan, Faika Yalvaç, Gülsün Yücel, Hazal Eziç, Hidayet Özuysal, Huri Altınör, İçim Kavuklu, Meryem Çerkez, Mine Tokay, Nilay Paralik, Özlem Özbekoğlu, Özlem Ferhatoğluları, Pınar Başman, Refika İnce, Seda Yavaş, Selen Necat, Sema Akbel, Sevim Esendağlı, Sinem Ahmet Raşit, Şebnem Kamacıoğlu, Şehnaz Çehreli, Tanem Ertanın, Yağmur Özyalçın, Yaprak Özyalçın, Ziynet Şah’tır.