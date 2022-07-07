Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 70 milyon TL borçlanıyor

ÜstEl hükümeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, akaryakıt alımı için 70 milyon TL borçlanmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre, kurumun akaryakıt teminine yönelik borçlanması maksadıyla Creditwest Bank Ltd’den yıllık yüzde 29 faiz oranı ile 70 milyon TL tutarında 24 ay vadeli kredi alınacak.