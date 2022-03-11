Kıbrıs soğuk hava kütlesinin etkisinde… Selvilitepe ile Alevkayası arasına kar yağdı

Kıbrıs, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altında. Bugün yüksek bölgelere kar yağdı.

Soğuk hava, yaklaşık bir hafta - 10 gün boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor.

Soğuk havanın etkisiyle dün gece ile bu sabah arasında Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti.

Kar yağışının bugün saat 14.00 sıralarına kadar devam etmesi ve yerini sağanak geçişlere bırakması bekleniyor.

Fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Kar, yağmur, fırtına ve dolunun bir arada yaşandığı hava durumu ile ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, dün gece başlayan fırtınanın bu gece yarısına kadar devam edeceğini ve fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Öğleden sonra bölgeyi terk etmesi beklenen karın yerini sağanak geçişlerin alacağını söyleyen Buran, sağanak geçişlerinde olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.

Kuzeyden gelen (Türkiye) soğuk havanın 10 gün boyunca etkili olacağını vurgulayan Buran, buna bağlı olarak sıcaklıların da mevsim normallerinin 7-10 derece altında 10-13 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Buran, 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğini de sözlerine ekledi.

Meteoroloji'den buzlanma uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, soğuk hava dalgası nedeniyle don olayı ihbarı yaptı.

Daireden yayımlanan ihbarda, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ile 10 derece altında olduğuna ve 10-13 derece dolaylarında seyretmesi beklendiğine işaret edilerek Pazar, Pazartesi ve Salı günleri iç kesimlerde don olayı beklendiğinden, yetkililerin, üreticilerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

Haber: Yılmaz Yakar (TAK)

Fotoğraf: Fide Duran Koşan