Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nden sarı alarm

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, bugün sabah saat 03:00 ile saat 15:00’e kadar geçerli olmak üzere yağmur ve fırtına uyarısında bulunarak sarı alarm yayımladığı belirtildi.

Althia gazetesi Meteoroloji Dairesi’nin, yüksek kesimlerde hafif kar yağışının olabileceğini de açıkladığını yazdı.