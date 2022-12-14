Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nden sarı alarm
Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, bugün sabah saat 03:00 ile saat 15:00’e kadar geçerli olmak üzere yağmur ve fırtına uyarısında bulunarak sarı alarm yayımladığı belirtildi.
A+A-
Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, bugün sabah saat 03:00 ile saat 15:00’e kadar geçerli olmak üzere yağmur ve fırtına uyarısında bulunarak sarı alarm yayımladığı belirtildi.
Althia gazetesi Meteoroloji Dairesi’nin, yüksek kesimlerde hafif kar yağışının olabileceğini de açıkladığını yazdı.
Bu haber toplam 256 defa okunmuştur
Etiketler : sarı alarm, Kıbrıs Meteoroloji Dairesi