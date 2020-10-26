Havva Rende 25 yıldır mutfakta…

Gönyeli’de bulunan ‘Oklava Börek Evi’ işletmesinin sahibi Havva Rende, 25 yıldır bulgur köftesi, hellim böreği, kıyma böreği gibi hamur işleri yaparak Kıbrıs kültürünü gelecek nesillere taşıyor.

Sipariş üzerine mutfağa giren Rende, “İşimin en güzel yanı ise müşterilerimden bana gelen teşekkür telefonları” diyor.

Gönyeli’de hamur işleriyle uğraşan Havva Rende, mutfakta olmayı çok sevdiğini söyleyerek, 25 yılını mutfakta geçirdiğini belirtti. Havva Rende düşüncelerini şöyle aktardı: “İnsan belli bir yaştan sonra insan gidip birinin yanında çalışamaz. Ben de börek yapmayı, mutfakta olmayı sevdiğim için bu işle uğraşıyorum. 25 yılım böyle geçti. Ben, Kıbrıslıyım. Yaptığım iş de Kıbrıs Kültürü… Kültürümü gelecek kuşaklara aktarabildiğim için çok mutluyum. Bu işi anne ve nenelerimizden öğrendik, şimdi genç nesillere aktarıyoruz. Bu işi sevmek lazım... Eğer sevmezsen bu işi yapamazsın.”

“Teşekkür telefonları aldığım zaman mutlu oluyorum”

İşini küçük çapta yaptığından bahseden Havva Rende, yaptığı böreklere özen gösterdiğini ve bu yüzden kendisine müşterilerinden teşekkür telefonları geldiğini belirtti. Rende şunları söyledi: “Benim satışlarım genellikle sipariş üzerinedir. İnsanlar beni arıyor, sipariş verip gelip alıyor, ertesi gün bir daha arıyor bana teşekkür ediyor. Ben de mutlu oluyorum. Ben işimi küçük çapta yapıyorum. Eğer büyük çapta yapacak olsaydım. Yanımda birilerini çalıştırırdım. Yanımda da birileri çalışsaydı yapılan böreklerde o tat, o özen olmayacak. O yüzden büyük çapta iş yapmak istemiyorum.”