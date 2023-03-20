Kıbrıs İlim Üniversitesi, Nijeryalı öğrencilerin pasaport sorunlarının çözüldüğünü açıkladı
Kıbrıs İlim Üniversitesi, üniversitede eğitim gören Nijeryalı öğrencilerin pasaport sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.
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Kıbrıs İlim Üniversitesi, üniversitede eğitim gören Nijeryalı öğrencilerin pasaport sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ankara’dan gelen Nijerya Başkonsolosluğu görevlilerinin, öğrencilerin yaşadığı pasaport sorunları hakkında üniversiteyi ziyaret ettiği ifade edildi.
Açıklamada, öğrencilerin, pasaportlarını Konsolosluk görevlilerinden teslim aldığı kaydedildi.
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Etiketler : Kıbrıs İlim Üniversitesi, nijerya