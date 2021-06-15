“Kıbrıs ikiye bölünmüş olabilir ancak eko sistem bir bütündür”

Kıbrıs Rum basınının en önemli yayın kuruluşlarından Politis’le işbirliği çerçevesinde SİM FM’de bugün yayın hayatına başlayan çevre programı Zıt Kutuplar’da iklim değişikliği ile mücadelede Kıbrıs’ta iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis yayına katılarak Pandelis Sophokleus ile Nuri Sılay’ın sorularını yanıtladı.

Andreas Kettis Kıbrıslı Türkleri selamladığı konuşmasında, İki toplumlu yayının çevre ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olacağına inandığını söyledi. Programın başında Kıbrıslı Türklere bir mesaj vermek istediğini dile getiren Kettis, mesajında “AB farklılıkları ortadan kaldıran bir birlik ve bu farklılıklar Kıbrıs’ta da yakında ortadan kalkacak” dedi. 2019’daki Avrupa parlamentosu seçimlerinden hemen sonra Avrupa Parlamentosu’nun iklim değişikliğini en önemli konu olarak duyurduğuna dikkati çeken Kettis, bilim insanlarının Kıbrıs’ı çölleşmenin beklediği konusunda uyardığını vurguladı. İki toplumun, iklim değişikliği ile ilgili problemleri bir fırsata çevirip işbirliği yapılabileceğine dikkati çeken Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis, Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Paktı’nı uygulamaya başladığını hatırlattı. AB’nin tüm ülkelere Avrupa Yeşil Pakt’ı kapsamında fon ayırdığını ve yardımda bulunacağını söyleyen Kettis, “bir rehber olarak görev yapan Avrupa Yeşil Paktı Kıbrıs’ın kuzeyinde de uygulanması gereken bir anlaşmadır” dedi. Kettis, “o yüzden de bu yayın önemlidir. Avrupa Yeşil Paktı’nın nasıl uygulanacağını göstermek adına bu program önemlidir” dedi.

“Haspolat’ta bulunan atık su tesisi en iyi örneklerden biridir gelecekte atılacak adımlar için önemli bir mihenk taşıdır, semboldür”

Kıbrıs’ın ikiye bölünmüş olabileceğine ancak eko sistemin bir bütün olduğuna vurgu yapan Kettis, Kıbrıs’ın eko sisteminin sürdürülebilirliği için Avrupa Parlamentosu’nun iki toplumlu aktiviteleri desteklemeye devam edeceğini, bu aktivitelerle adanın çözüm sonrasına hazırlanacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis, Haspolat Arıtma Tesisi’nin iki toplumun işbirliğine önemli bir örnek oluğunu dile getiren Kettis, “Haspolat’ta bulunan atık su tesisi en iyi örneklerden biridir gelecekte atılacak adımlar için önemli bir mihenk taşıdır, semboldür. Haspolat örnek alınarak politik seviyede olduğu kadar toplumsal düzeyde de çalışma yapılması için toplum liderleri adım atmalı. Yapılması gereken bellidir tek gerekli olan harekete geçmektir” dedi.

Çevre konularının ele alınacağı ve her iki toplumdan konukların da telefon bağlantılarıyla katıldığı program Politis FM’de ise Cumartesi günleri 8.00-9.00 saatleri arasında yayımlanacak. Türkçe ve Rumca yayımlanacak programda başta Avrupa Birliği’nin çevre politikaları olmak üzere Kıbrıs’ta yaşanmakta olan ekolojik sorunlara çözüm önerileri ele alınacak. Politis ile UNITED Medya Grubu arasında varılan mutabakat çerçevesinde Politis ve Yenidüzen gazetelerinde de çevre konulu ortak yayınlar yer alacak. Radyo programında ele alınan konuların özetle işleneceği yazılar haftalık olarak okuyucuyla buluşacak.