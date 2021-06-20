Kıbrıs için gözler Avrupa Konseyi kararında

Kıbrıslı Rum liderliği, 24-25 Haziran’da Brüksel’de yapılacak Avrupa Konseyi’nden çıkacak kararın Konsey Başkanı Charles Michel tarafından kaleme alınan taslağın, “Türkiye’ye pozitif ajandayı vermek gayretiyle hazırlandığı, Kıbrıs kaynaklı yükümlülükler ve kapalı Maraş ile ilgili hiçbir şey içermediği” gerekçesiyle “üzerinde köklü değişiklikler yapılmasını” istiyor.

Haftalık Kathimerini “Lefkoşa Köklü Lifting İstiyor… Kıbrıs Sorunu-Maraş Olmayan Türkiye İle İlgili Karar Taslağı” başlıklı haberinde, Daimi Temsilciler Komitesi’nde (Coroper) yapılan ilk toplantıda “hayatî çıkarlarının güvence altına alınması” talebi gündeme taşındı.

Fransa, Avusturya ve Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek çıkarak taslak metinde özlü değişiklikler talep ettiği ancak Almanya’nın, taslağı dengeli diye niteleyerek Charles Michel’e arka çıktığını yazan gazete, Romanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya’nın da Almanya’nın yanında yer aldığına işaret etti.

Taslakta yer alması istenen “hayati çıkarlara” yönelik 4 madde

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “hayatî çıkarlarının güvence altına alınması” yazılı talebini Brüksel’e gönderdiği iddia edildi, şu 4 madde öne çıktı:

1- Pozitif Gündem ve Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi, derhal sonuç verecek şekilde Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yükümlülüklerine bağlansın. Şimdilik taslakta Cenevre’nin çöküşünden ‘hayal kırıklığı’ belirtilmekle yetiniliyor ve iki devlet çözümünü önermiş olmasına rağmen Türk tarafına dokunulmuyor.

2- Erdoğan’a sunulmaya çalışılan bu hediyeler, Maraş’ın bir bölümünün açılması ve kolonizasyon planları ışığı altında kapalı Maraş’ın BM’ye teslim edilmesine de bağlansın. Charles Michel’in karar taslağında kapalı Maraş’tan tek söz edilmiyor, Avrupa Konseyi Başkanı’nın üye devletlerin geçen Mart ayında kendisine verdiği yetkileri okumak zahmetine bile girmediği izlenimi uyandırıyor.

3- Kıbrıs, 27’lerin 25 Mart tarihli ortak beyanının yansıttığı, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesini -üye ülkelere veto kullanma hakkı veren- Avrupa Konseyi tarafından ilave yönlendirme şerhi altında olması şartına bağlı olmasının güvenceye alınmasını istiyor. Charles Michel’in taslağı, meseleye hiç atıf yapmıyor. Aksine, Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi yönündeki çalışmanın başladığını savunuyor ki bu gerçeği yansıtmıyor. Çalışmaların başlaması 27 üye devletin oy birliğiyle Komisyon’a yetki vermesi şartına bağlıdır. Böyle bir karar da alınmadı. Gerçekte, teknik düzeyde bir ‘görüşme’ yapıldı, bu da çalışmaların başlamış olduğu şeklinde algılanamaz.

4- Mülteciler konusunda Lefkoşa, pozitif ajanda çerçevesinde, Türkiye’den Yeşil Hat aracılığıyla ve/veya doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne mülteci akışına son verilmesinin güvence altına alınmasını istiyor.

Michel’in, bu veriler ışığında taslağını revize ederek bu hafta içinde yeniden Coreper’e sunması bekleniyor.