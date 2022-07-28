Kıbrıs Gazeteciler Birliği'nden Aysu Basri Akter için kınama

Kıbrıs Gazeteciler Birliği, gazeteci Aysu Basri Akter'in Türkiye'den sınır dışı edilerek, 19 saat gözetim altına tutulmasını kınadı.

Kıbrıs Gazeteciler Birliği, Avrupa ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu , EFJ ve IFJ'den de bu gelişmeyle ilgili tepki ve kınama talep edeceğini açıkladı.

Gazeteci, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter, ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gitmiş, Türkiye'ye girişine izin verilmemiz, iki çocuğunun yanından nezarete alınmıştı.

“N82” kodu ile girişine izin verilmeyen Aysu Basri Akter’e “vize zorunluluğu” ile Türkiye’ye gidebileceği söylenirken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ise böyle bir vize verilmediği yönünde bilgi aktardığı belirtilmişti. Kıbrıs Gazeteciler Birliği, Türkiye'deki rejimin eylemlerini basın özgürlüğüne saldırı ve totaliterlik göstergesi olarak nitelendirdi.

"Kıbrıslı Türk ilerici gazetecilere yönelik zulüm ve baskılara bir yenisi eklenmiştir" denen açıklamada, yakın dönemde Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'e yönelik aynı tavrın yer aldığı da anımsatıldı. "Kıbrıslı Türk gazetecilere ve Aysu Basri Akter'e dayanışmamızı ifade ediyoruz" diyen Kıbrıs Gazeteciler Birliği, Türkiye'nin bu eylemlerini dünyada deşifre edeceklerinin mesajını verdi.