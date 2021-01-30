Kıbrıs Gazeteciler Birliği gazetecilere yönelik davaları kınadı

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Gazeteciler Birliği, gazeteciler Ayşemden Akın ve Şener Levent’e yönelik Türkiye’de açılan davaları kınadı. Gazeteci Esra Aygın’a yönelik tavırlara da dikkat çeken örgüt, gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

“Kıbrıslı Türk gazetecilere yönelik kovuşturma ve saldırıları kınıyoruz” diyen Kıbrıs Gazeteciler Birliği, bu adımların endişe verici olduğunu belirtti.



“Gazeteci arkadaşlarımız korkutulmakta, kovuşturulmakta ve saldırıya uğramaktadır” denen açıklamada, basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği de belirtildi.



Açıklamada şu görüşlere de yer verildi:



“Kıbrıs Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Kıbrıslı Türk gazetecilerin maruz kaldığı tüm kovuşturmaları ve saldırıları en güçlü bir şekilde kınar ve Avrupa'daki ve uluslararası alandaki ilgili tüm gazetecilik mercilerini bilgilendireceğini duyurur. Kovuşturulan tüm Kıbrıslı Türk gazeteciler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kıbrıs Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, devletin eşgüdümlü organlarını gazeteci arkadaşlarımızın korunmasına yönelik tüm çabalara katkıda bulunmaya davet ediyor.”

İşte o açıklama



Kıbrıslı Türk gazetecilere yönelik kovuşturma ve saldırıları kınıyoruz.

Son zamanlarda, Türkiye hükümetini ve sözde devletin otoritelerini eleştiren Kıbrıslı Türk gazetecilere yönelik kovuşturma ve saldırılarda endişe verici bir artış gözlemlenmektedir.

Kıbrıs Gazeteciler Birliği bu duruma kayıtsız kalamaz.

Gazeteci arkadaşlarımız korkutulmakta, kovuşturulmakta ve saldırıya uğramaktadır.

Basın ve ifade özgürlüğü net bir şekilde ihlal edilmektedir.

Gazeteciler ve medyanın susturulması artık gündem maddesine dönüşmüş durumdadır.

Avrupa gazetesinin yayıncısı ve Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in herkesçe bilinen dava olayının yanı sıra, Ankara'da savcılık ve gazeteci-köşe yazarı Ayşemden Akın hakkında da soruşturma başlatmıştır.

Kıbrıs Gazeteciler Birliği’nin Basın-Sen ile beraber Levent Davasında, Uluslararası ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan kınama talep ettiği ve bu girişiminde başarılı olduğu hatırlardadır.

Levent ve Akın’ın Ankara’da kovuşturulma girişimlerinin yanı sıra, Kıbrıslı Türk gazeteciler ayrıca, sadece Ersin Tatar'ın açıklamalarını ve eylemlerini eleştirdikleri için de sindirme girişimleri ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Aktivist köşe yazarı Esra Aygın'ın yanı sıra Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı köşe yazarı Ali Kişmir'in başına gelenler bu durumun tipik örneklerindendir.

Kıbrıs Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıslı Türk gazetecilerin maruz kaldığı tüm kovuşturmaları ve saldırıları en güçlü bir şekilde kınar ve Avrupa'daki ve uluslararası alandaki ilgili tüm gazetecilik mercilerini bilgilendireceğini duyurur.

Kovuşturulan tüm Kıbrıslı Türk gazeteciler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Kıbrıs Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, devletin eşgüdümlü organlarını gazeteci arkadaşlarımızın korunmasına yönelik tüm çabalara katkıda bulunmaya davet ediyor.

