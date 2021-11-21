Kıbrıs filmi “AV” İzmir’de ilk kez Türkiyeli sinemaseverlerle buluşacak

Murat OBENLER

Kıbrıs'ta ve katıldığı festivallerde ses getiren, Kıbrısta çekilen ataerkillik ve homofobiyi ele alan dram türündeki ilk kurmaca kısa film olan Av (The Hunt) 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 22. Izmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde gösteriliyor. Oskar adaylarını belli eden sayılı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde bu yıl yine Türkiye’den ve yurtdışından yönetmenlerin son yapımları seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun'un paylaştığı 'Av' isimli kurmaca filmde usta oyuncu Ali Düşenkalkar filmin ana karakterine hayat verirken yine Kıbrıs'ın sevilen oyuncularından Erdoğan Kavaz filmde yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacak olan Av filmi 22 Kasım Pazartesi Fransız Kültür Merkezi'nde yer alacak panorama filmleri programında saat 19:00 da gösterilecek.

Son dönemde toplum içindeki konuşulmayan yasaklı konuların sansürlenmesine karşı, film festivallerinin umut veren film seçkileri Türkiye'de insanlara alternatif bir ortam sunmaya devam ediyor. Ataerkil bir toplum içinde homofobiyi anlatan Av filmi Izmir'de yaşayan özellikle LGBTI+ toplum tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

Film festivalinde ulusal, uluslararası ve panorama olmak üzere üç bölümden oluşan birer seçki yer alıyor.