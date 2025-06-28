Kıbrıs film festivallerinin bağımsız çocuğu 10 yaşında

Murat OBENLER/BAF

Kıbrıs’ın devletten destek almadan yol alan bağımsız sinema şöleni Baf Uluslararası Film Festivali (PIFF) bu yıl 10.yaşını kutluyor.

Bu yıl yine Technopolis20 kültür merkezinde gerçekleşecek ve dünyanın dört bir yanından, komedilerden belgesellere özenle seçilmiş kısa filmlerin seçkisini sunan bir sinema kutlamasına dönüşecek PIFF kapsamında 10.yıla özel olarak 27 Haziran Cuma gecesi izleyicilerin yıllar içindeki en sevdiği komedi filmlerden oluşan bir komedi gecesi ve kutlama yapıldı.

Festival Direktörleri Nicolas Iordanou and Sylvia Nicolaides’ın açılış konuşmaları yanı sıra gecenin sonunda birlikte 10.yıl pastasını kestikleri kare de festivalin 10.yaşını ölümsüzleştirdi. İkili açılış konuşmalarında “Bu yıl 10.yaşımızı kutluyoruz.

10 yıldır Baf'ta yaşayan farklı milletlerden sinemaseverler senenin 3 günü kendilerini sinemanın büyüsüne bırakıyorlar ve büyüleyici Baf şehrinde hikaye anlatıcılığının gücünü deneyimliyorlar.

Festivalimizin seyircisi bu 10 yılda ciddi oranda arttı. Bu sinemacı olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bu yolculukta gönüllülük ve sinema sevgimiz ve tutkumuzla yaptığımız direktörlüklerle bugün 10.yaşımızı kutluyoruz.

Bu süreçte bizlere omuz veren,işbirliği yapan sponsorlarımız Beanhaus, CAP, PRESSMANIA, Kimonos Art Center ve evsahibi Technopolis 20’ye gönül dolusu teşekkürler. Birlikte daha nice 10 yıllara.” ifadelerini kullandılar.

