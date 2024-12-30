Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin 20’nci yılı nedeniyle anı parası basıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin 20’nci yılı nedeniyle anı parası basıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, anı parasının 2 euroluk madeni para şeklinde basıldığını ve değerinin 1400 euro olduğunu yazdı.

Gazete, 7 bin adet basılan madeni paranın baştaki değerinin 20 euro olduğunu; ancak talebin yoğun olması sonucu fiyatının 1400 euroya yükseldiğini ve değişken olabileceğini kaydetti.