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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin 20’nci yılı nedeniyle anı parası basıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin 20’nci yılı nedeniyle anı parası basıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin 20’nci yılı nedeniyle anı parası basıldığı bildirildi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin 20’nci yılı nedeniyle anı parası basıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, anı parasının 2 euroluk madeni para şeklinde basıldığını ve değerinin 1400 euro olduğunu yazdı.

Gazete, 7 bin adet basılan madeni paranın baştaki değerinin 20 euro olduğunu; ancak talebin yoğun olması sonucu fiyatının 1400 euroya yükseldiğini ve değişken olabileceğini kaydetti.

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