Kıbrıs Cumhuriyeti’nden de bir kurtarma ekibi Türkiye’ye gidiyor

Türkiye’deki deprem felaketi ve acıları bir kez daha halkları birleştirdi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir grup arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye gidişine izin verildiği öğrenildi.

Politis’in haberine göre bir grup Kıbrıslı Rum arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gidiyor.

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yardım talebini kabul etti ve ilk aşamada 20 kişilik uzman bir grubun Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi.