Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’den karşılıklı NAVTEX

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Fransız donanmasının Kıbrıs’ın güney doğusunda yaptığı tatbikat nedeniyle Navtex yayımladığı belirtildi.

Güneydeki basın, son 24 saat içerisinde Kıbrıs ve Türkiye arasında “Bilim-2” gemisinin araştırma faaliyetleri için “Navtex savaşları” yaşandığını da yazdı.

Alithia gazetesi Kıbrıs’ın Fransız donanması tatbikatının ise dün sabahtan başladığını ve saat 17:00’ye kadar sürdüğünü yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ayrıca Türkiye’nin, Kıbrıs’ın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 26-29 Ağustos tarihlerini kapsayan karşı Navtex yayımladığını yazan gazete, Türkiye’nin bir kez daha Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı çıktığını yazdı.

Habere göre, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (KSED) tarafından Navtex yayımlanmasını Haber Ajansı’na yorumlayan bir kaynak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen devlet olarak çıkarlarını korumak adına, tüm gerekli faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Aynı kaynak, Türkiye tarafından yayımlanan Navtex’in dün akşam gece yarısı sona erdiğini, Türk gemisi “Bilim-2’”nin dün öğleden sonraya kadar Türk limanında olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesini etkileyen bir Navtex yayımladığını, bunun “yasa dışı” olduğunu söyleyen aynı kaynak, böyle bir şey için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iznine ihtiyaç olduğunu, Rum makamlarının ayrıca durumu yakından takip ettiğini söyledi.

KSED tarafından yayımlanan Navtex’in böylesi durumlar için alışılageldik bir prosedür olduğunu, bunun yapılmaması halinde Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarını ret edeceği anlamını taşıyacağını savundu.

Aynı kaynak açıklamasında ayrıca Türkiye’nin bu faaliyetinin yasa dışı olduğunu ifade ederek, uluslararası hukukun çiğnenmesini de teşkil ettiğini ileri sürdü.

Kaynak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye'den NAVTEX’i derhal iptal etmesini de talep ettiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin daha sonra KSED Navtex’ine karşı bir Navtex yayımladığını belirtti.

Habere göre, Türkiye, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasa dışı iddialarının, meşru hale getirilmesi çabasından” söz ederek bilimsel araştırmalara yönelik kendi Navtex’inin geçerli olduğunu da belirtti.