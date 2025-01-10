“Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık başvurularına makul sürede cevap verilmesi yönünde karar verdi”

Kimliksizler Derneği, bugün basına yansıyan Kıbrıs’ın güneyinde çıkan yeni mahkeme kararının, vatandaşlık verilmesi veya verilmemesi konusu ile ilgili değil, vatandaşlık başvurularına makul sürede cevap verilmemesi ile alakalı olduğunu belirtti.

Derneğin, davanın avukatından aldığı bilgiler ve mahkeme kararına dayanarak yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Göç Dairesi’ne karşı 2020 yılında açılmış olan davada, davacıların vatandaşlık başvurularının 7 yıl boyunca cevapsız bırakılmasının mahkeme tarafından haksız ve hukuksuz bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, davanın kazanıldığı ve Bakanlar Kurulu kriterlerine uygun olan davacılara vatandaşlıklarının verildiği, Ayrıca davacılar lehine 2 bin euro masraf kararı alındığı kaydedildi.

“Söz konusu karar, vatandaşlık başvurularına makul sürede cevap almamız bakımından önemli bir kazanım olmakla birlikte ne yazık ki tüm karma evlilik mağdurlarının sorununu çözecek nitelikte değildir” denilen açıklamada, “Mahkeme, Anayasaya, insan haklarına ve çocuk haklarına aykırı olan Bakanlar Kurulu kriterlerini sorgulamamıştır. Ebeveynlerden birinin adaya “yasa dışı” yollardan girmesi halinde ancak evliliğin yurt dışında veya 1974’ten önce Kıbrıs’ta yapılmış olması halinde vatandaşlık verileceğini tekrar etmiştir. Oysa Kıbrıslı Türklerin çocuklarının yaşadığı ayrımcılığı ve büyük haksızlığı yaratan bu kriterdir” ifadeleri kullanıldı.