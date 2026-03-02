Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırdı
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs adası ve çevresinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu bugün saat 14.00’te toplantıya çağırdı.
Toplantıda, bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak; ortaya çıkan güvenlikle ilgili hususlar değerlendirilecek.
