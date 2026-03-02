Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırdı

Lefkoşa16 °C

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs adası ve çevresinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu bugün saat 14.00’te toplantıya çağırdı.

Toplantıda, bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak; ortaya çıkan güvenlikle ilgili hususlar değerlendirilecek.

