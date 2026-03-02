Ağrotur’da iki İHA düşürüldü!
Ağrotur’da iki İHA düşürüldü! Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Ağrotur’a doğru ilerleyen iki insansız hava aracının (İHA/drone) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
X hesabından açıklama yapan Letimbiotis, “Ağrotur’da İngiliz üslerine doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, zamanında etkisiz hale getirildi” açıklaması yaptı.
Detaylar gelecek...
