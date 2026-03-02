Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ağrotur’da iki İHA düşürüldü!
Ağrotur’da iki İHA düşürüldü!

Ağrotur’da iki İHA düşürüldü!

Ağrotur’da iki İHA düşürüldü! Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Ağrotur’a doğru ilerleyen iki insansız hava aracının (İHA/drone) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

A+A-

Ağrotur’da iki İHA düşürüldü! Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Ağrotur’a doğru ilerleyen iki insansız hava aracının (İHA/drone) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Letimbiotis, “Ağrotur’da İngiliz üslerine doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, zamanında etkisiz hale getirildi” açıklaması yaptı.

Detaylar gelecek...

Bu haber toplam 853 defa okunmuştur