İran Netanyahu'nun ofisini vurdu!

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisine ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının konutuna saldırı gerçekleştirildiği duyurdu. Açıklamada Netanyahu'nun durumunun henüz belli olmadığı ifade edildi. İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Devrim Muhafızları Hakla İlişkiler Birimi “Siyonist rejimin suçlu Başbakanı'nın ofisi ve rejimin Hava Kuvvetleri Komutanı’nın bulunduğu yer, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından onuncu dalgada Hayber füzeleriyle düzenlenen hedefli ve sürpriz saldırılarda ağır hasar gördü.” açıklamasıyla Netanyahu'nun ofisinin vurulduğunu iddia etti.