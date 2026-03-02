‘Devam eden güvenlik tehdidi’ üzerine 4 uçak havalandı

İngiltere'nin üslerini ABD'nin kullanımına açmasının ardından dün gece bir İHA tarafından vurulan Ağrotur Askeri Üssü’nde hareketli saatler yaşanıyor...

Ağrotur'da bulunan YENİDÜZEN ve Kanal SİM ekibinin bölgeden aktardığına göre üslerden toplamda dört savaş uçağı havalandı. Uçaklardan üçünün Eurofighter tipi savaş uçağı olduğu görüldü. Sirenlerin susmadığı üs bölgesinde, büyük bir tahliye uçağının da bulunduğu ve kadın ile çocukların askeri bölgede toplandığı gözlemlendi.

Öte yandan üsler yönetimi, personeline “devam eden bir güvenlik tehdidinin bulunduğuna” dair bir bilgi notu gönderdi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Devam eden bir güvenlik tehdidi bulunmaktadır. Lütfen bir sonraki resmi duyuruya kadar evlerinize dönün ve içeride kalın. Pencerelerden uzaklaşın ve sağlam, dayanıklı mobilyaların arkasında ya da altında korunmaya alın. Lütfen yeni talimatları bekleyin."

Söz konusu uyarının gönderildiği sırada, Yenidüzen ve Kanal SİM yayınına, üstten havalanan bir savaş uçağı yansıdı.