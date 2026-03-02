"Devam eden bir güvenlik tehdidi var"

İngiltere'nin üslerini ABD'nin kullanımına açmasının ardından dün gece bir İHA tarafından vurulan Ağrotur Askeri Üssü personeli ve çevredeki sivillere yeni bir güvenli tehdidi uyarısı gönderildi.

Ağrotur'da bulunan YENİDÜZEN ve Kanal SİM ekibinin bölgeden aktardığına göre üsler yönetimi, bölgeye şöyle bir uyarı mesajı gönderdi: "Devam eden bir güvenlik tehdidi bulunmaktadır. Lütfen bir sonraki resmi duyuruya kadar evlerinize dönün ve içeride kalın. Pencerelerden uzaklaşın ve sağlam, dayanıklı mobilyaların arkasında ya da altında korunmaya alın. Lütfen yeni talimatları bekleyin."

Söz konusu uyarının gönderildiği sırada, Yenidüzen ve Kanal SİM yayınına, üstten havalanan bir savaş uçağı yansıdı.