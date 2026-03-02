Ağrotur saldırısı sonrası sığınaklar açıldı

YENİDÜZEN - KANAL SİM

Ağrotur’daki İngiliz askeri üssüne düzenlenen drone saldırısının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma güçlerini devreye soktu ve acil durum sığınaklarını açtı. Bölgede yaşanan tahliyeler sonrası önlemler artırıldı.

Philenews’ün haberine göre İçişleri Bakanlığı, olayın ilk anından itibaren Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve Ağrotur sakinlerine destek sağlandığını açıkladı. Kourion Belediye Başkanı ve Ağrotur Belediye Başkan Yardımcısı ile İngiliz Üsler İdaresi’yle koordinasyon içinde, isteyen vatandaşların Limasol’daki Karşılama ve Barınma Merkezi’nde geçici olarak konaklayabileceği bildirildi. Merkezde Sivil Savunma görevlileri ve gönüllüler hazır bulunuyor.

Akrotiri belediye sınırları içinde devriyeler sürerken, geçici konaklama tesislerine gitmek isteyenlere ulaşım desteği sağlanıyor. Bakanlık, durumun “değişken ve hassas” olduğuna dikkat çekerek, gerekmesi halinde etkilenen bölgelerde sirenlerin çalınacağını ve radyo-televizyon aracılığıyla halka yönlendirme yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlar en yakın sığınağı SafeCY uygulaması üzerinden ya da Sivil Savunma Genel İdaresi Operasyon Kontrol Merkezi’nin 22 403 451 ve 22 403 452 numaralı telefonlarından öğrenebiliyor. Yakında sığınak bulunmaması halinde, ev veya iş yerlerinde pencerelerden uzak, sağlam duvarlı ve tercihen bodrum ya da yer altı otoparkı gibi alanlarda kalınması tavsiye edildi. Açık alanda bulunmaktan kaçınılması istendi.

Sivil Savunma’dan halka uyarılar

Yetkililer, alarm durumunda camlardan uzak bir iç mekana geçilmesini, portatif radyo, el feneri, su, kuru gıda ve ilk yardım malzemesi bulundurulmasını önerdi. Siren çalması halinde yüzüstü yere uzanıp başın ellerle korunması gerektiği belirtildi. Açık alanda sığınacak yer yoksa, çukur ya da hendek gibi alanlara uzanılması tavsiye edildi.

Kısa süreli sığınak kullanımı için ise vatandaşlardan en yakın sığınağı önceden belirlemeleri, acil durum çantası hazırlamaları (su, kuru gıda, ilaç, piller, radyo, önemli belgeler ve bir miktar para) istendi.

İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ESTIA Planı çerçevesinde yakından takip edildiğini ve tüm yetkili birimlerle koordinasyon halinde hazır beklediklerini bildirdi.

İngiliz askeri aileler tahliye ediliyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı da gece yarısından kısa süre sonra gerçekleşen İran bağlantılı drone saldırısının ardından Ağrotur’da görev yapan askeri personelin ailelerinin Kıbrıs içinde alternatif konaklama alanlarına tahliye edildiğini açıkladı.

Rum lider Nikos Hristodulidis, saat 00.03’te İngiliz Üslerindeki askeri tesisleri hedef alan Shahed tipi bir insansız hava aracının küçük çaplı maddi hasara yol açtığını doğruladı ve Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyonun parçası olmayacağını ilan etti.