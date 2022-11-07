Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi “Eva” hava sisteminin etkisi altında kalacak bölgede agresif hava olayları beklentisiyle bugün, saat 12.00’den akşam 20.00’ye kadar geçerli sarı alarm verdi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi “Eva” hava sisteminin etkisi altında kalacak bölgede agresif hava olayları beklentisiyle bugün, saat 12.00’den akşam 20.00’ye kadar geçerli sarı alarm verdi.
Kıbrıs Rum radyosu Meteoroloji Dairesi’nin sarı alarm verdiği bölgede zaman zaman etkili olacak yerel kuvvetli fırtınalar, saatte 35-50mm yoğunlukta yağış beklendiğini, dolu yağışı da olabileceğini aktardı.
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Etiketler : hava durumu, kıbrıs cumhuriyeti, sarı alarm