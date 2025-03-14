Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinde milletvekili sayısının 56’dan 63’e çıkarılması önerildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi İçişleri Komitesi, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos tarafından sunulan, milletvekili sayısını 56’dan 63’ye çıkaran ve “bölge milletvekilliği” kurumunu ihdas eden yasa tasarısını görüşmeye başlandı.

Fileleftheros’un haberine göre Anayasa’nın 62 (2) maddesine göre milletvekili sayısı 90 ve bunun yüzde 70’i Kıbrıs Rum toplumundan, yüzde 30’u da Kıbrıs Türk toplumundan seçiliyor. Sunulan öneri ile Rum toplumu 90 milletvekilinin 56’sı yerine 63’ünü belirleyecek.

Gazete önerilen düzenlemenin anayasa değişikliği gerektirmediğini ve vergi mükellefine maliyetinin yılda 600 bin euroyu aşmadığını, bu statüde seçilecek milletvekillerinin aylık 6 bin 549 euro maaş alacağını yazdı.

Habere göre kimlerin aday olabileceği, yani bağımsız adaylığı dışlayan bir durum olan, bütün seçim bölgelerinde parti kombinasyonları olup olmayacağı , Bölge Milletvekilliği kurumu ihdas edilmesindeki “diken” olarak görülüyor.

Gazete AKEL’in bölge milletvekilliği kurumu oluşturulmasına daha önce itiraz ettiğini, yasa önerisinin sahibi olan Marinos Sizopulos’un başkanlığını yaptığı EDEK dışındaki partilerin ise pozisyon almadığını hatırlattı. Daha küçük bir ülke olan Malta’nın 67 milletvekili seçtiği örnek gösterilerek, milletvekili sayısının 56’dan 63’e çıkarılması yasasının, ciddi çekinceler belirtilmediğinden nispeten kolay geçirileceğine işaret edildi.

Meclis İçişleri Komitesi toplantısında, 100 yaşını aşkın seçmenler konusunun da gündeme getirildiğini belirten gazete seçmen listelerinin tamamında 100 yaş üzerindeki seçmen sayısının 695 olduğunu yazdı.

Habere göre 100 yaşını aşmış ve halen hayatta olan çok az kişi bulunduğu, büyük çoğunluğunun muhtemelen ölmüş ve aileleri tarafından bildirilmemiş kişiler olduğu kaydedildi. Dünkü toplantıda seçmen listesinin, 100 yaş üzerindeki kişilerin, kurumsal ya da sosyal ödenek almıyor olması halinde adının silinmesi suretiyle temizlenmesi önerildi.