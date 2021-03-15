Kıbrıs Cumhuriyeti, AstraZeneca aşısını askıya aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya adlı. Karar Perşembe gününe kadar geçerli olacak.

Bazı Avrupa ülkeleri kan pıhtılaşması gibi yan etkilerden dolayı söz konusu aşının kullanımının askıya almıştı.

AB ülkelerinin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurması sonucunda Kıbrıs’ın güneyi de bu yönde paralel bir kara aldı.

AstraZeneca aşısıyla ilgili Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) kararı beklenecek.

Avrupa'da şu ana kadar Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi birçok ülkede aşının kullanımı durduruldu.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

Kaynak: Cyprus Mail