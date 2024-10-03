“Kıbrıs adası harekat alanının içindedir”

Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Behcet Öznacar, bölgedeki savaşın Kıbrıs’a sıçramasını beklemediğini, adadaki İngiliz üslerini işaret ederek bir etki gösterilmezse tepki de gösterilmeyeceğini vurguladı.

Kanal Sim’de Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programına konuk olarak katılan ve Ortadoğu’daki gelişmeleri yorumlayan Başbakanlık Eski Güvenlik Danışmanı Prof. Dr. Behcet Öznacar, Kıbrıs adasının da harekat alanının içinde olduğunu söyledi.

Harekat alanı açısından bakıldığında askeri literatürde bir ilgi, bir de etki alanı olduğunu vurgulayan Öznacar, Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur’un İngiliz Kuvvetleri’ne, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Fransa’ya lojistik üs olarak kullanılmasının, buradan kalkan uçakların ve hava ikmal aracının kullanılıyor olmasının adayı harekat alanının içinde tuttuğuna dikkat çekti.

“Bir etki olmazsa, tepki de olmayacak”

Etkiye tepki mantığıyla bakıldığında bir etki konmazsa, bir tepki olmayacağını vurgulayan Öznacar, “Kuzey Kıbrıs ekonomisi kırılgan bir yapıya sahiptir. Savaş tehlikesinin var olduğunu da değerlendirdiğimizde, üretim eksenli bir ekonominin gelişmesini ve ekonomiyi ayağa kaldırmayı çabalamalıyız” dedi.

Sivil savunmayı güçlendirmemiz gerektiğine de vurgu yapan Öznacar, “Sivil savunma imkan kabiliyetlerini güçlendirmek gerekir. En güçlü kurumlarımızdan biridir Sivil Savuna Teşkilat Başkanlığı ama bu yeterli değildir. Burada da Hükümet’in biraz cömert olması gerekir. Kafamızı kuma soktuk, çıkartmamız gerekir. Yaşanmış derslerden örnek alınması gerekir. Günlük işlerden kurtulup da uzun dönemli planlamalar yapılmalıdır” dedi.