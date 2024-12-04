Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya yakınlarında meydana gelen deprem Kıbrıs'tan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 5.1, AFAD ise depremin şiddetini 4,6 olarak verdi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre, ülkemiz saatiyle 11.09'da gerçekleşen depremin derinliği 10.5 km olduğu belirlendi.