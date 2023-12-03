ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı terör mücadelesinin Joe Biden hükümeti döneminde dahi devam ettiği, bu kapsamda 2021-2023 döneminde aralarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bulunduğu 78 ülkede anti terör operasyonu icra ettiği bildirildi.

Alithia’nın, ABD’deki Brown Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya dayanarak “Kıbrıs ABD’nin Terörle Mücadele Haritasında” başlığıyla aktardığı habere göre, Biden hükümetinin ilk üç yılında ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, en az 9 ülkede kara savaşları, en az 4 ülkede hava saldırısı şeklinde icra edildi.

Resmî olarak 30 ülkede anti terör tatbikatı yapan ABD, aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu 73 ülkede güvenlik güçlerine teröre karşı eğitim ve yardım sağladı.

Bu ülkeler, terörle mücadelede yardım ve/veya eğitim amaçlı ABD’nin finans ve yönlendirmesindeki programlara katıldı. Bu programlar ABD Savunma, Dışişleri, İçişleri, Adalet ve/veya diğer devlet birimlerinin sorumluluğunda düzenlendi.