“KIB-TEK yönetimi yalan söylüyor!”

Recep DAL

EL-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gelecekten çaldığına dikkat çekti; “Bu hükümetin göreve geldiği 2022 yılından beri mevcut yapı korunamadı, her şey daha kötüye gitti” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Tuğcu, tüketilen yakıta ve ortaya çıkan maliyete bakıldığında, elektrik tarifelerine zammın kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı; “EL-SEN zam istiyor diye bir algı yaratılıyor. Bu doğru değildir. Biz sadece ortaya çıkan tabloyu yorumluyoruz” dedi.

Tuğcu, “Olası zammın sebebi biz değil KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun gibi beceriksiz, Başbakan Ünal Üstel gibi de basiretsiz kişilerdir” diye konuştu.

Olası elektrik kesintilerine de değinen Tuğcu, “Mevcut durum devam ederse ve Kıbrıs’ın güneyinden elektrik alamazsak, maalesef yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintileri bizi bekliyor” açıklamasında bulundu.

Tuğcu, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un ‘sorun yokmuş algısı yaratan’ basın açıklamasına işaret ederek, “Bu konuya uyan çok güzel bir atasözü var. Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kızarmaz” dedi.

Gürsel Uzun’un iki adet dizel jeneratör hariç diğer makinelerin hepsinin sorunsuz olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Tuğcu, “Girne Polis Müdürlüğü’nde yaptığımız suç duyurusundan sonra Teknecik’e gittiler. Bu söylenenlerin hepsi yalan” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, Ünal Üstel başkanlığındaki mevcut hükümet göreve gelince, makine bakımları için Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile anlaşıldığına söyledi; “EÜAŞ’ın Teknecik’e geldiği zamandan beri 8 makinede de arzılar çıkıyor” diye konuştu.

Makinelerin bakım sürecine değinen Tuğcu, “EÜAŞ’ın parçalar ve bakım için açtığı ihaleyi OMC Yapı isimli inşaat şirketi kazandı. OMC Yapı ise taşeron şirkete Marin İstanbul ile anlaşıp makinelerin bakımını yaptırdı. Asıl film burada döndü. Bu makinelerin bakımını yetkili kılınan şirket yapmalıydı” açıklamasında bulundu.

“Uzun süreli elektrik kesintileri bizi bekliyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamalarda, ülkedeki enerji üretimi, KIB-TEK’in mevcut durumu ve hükümet politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Tuğcu, özellikle yaz ayları için ciddi bir uyarıda bulundu. Tuğcu, “Mevcut durum devam ederse ve Kıbrıs’ın güneyinden elektrik alamazsak, maalesef yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintileri bizi bekliyor. Bu kaçınılmazdır” dedi.

KIB-TEK yönetimi ve hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Tuğcu, “Keşke güzel şeyler yapsalar da biz de takdir etsek. Fakat gerçekler bunlardır” ifadelerini kullandı. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 2022 yılından bu yana mevcut yapıyı koruyamadığına dikkat çeken Tuğcu, “Her şey daha kötüye gitti, bu hükümet gelecekten çalıyor” şeklinde konuştu.

“Elektrik tarifelerine zam kaçınılmaz”

Artan maliyetlere de dikkat çeken Tuğcu, tüketilen yakıt ve üretim giderlerinin elektrik tarifelerine zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi. Ancak sendikanın hedef haline getirildiğini belirten Tuğcu, “EL-SEN zam istiyor diye bir algı yaratılıyor. Bu doğru değildir. Biz sadece ortaya çıkan tabloyu yorumluyoruz” açıklamasında bulundu.

“Olası zammın sebebi Dalman Aydın ve Gürsel Uzun gibi beceriksiz, Ünal Üstel gibi de basiretsiz kişilerdir”

Olası zamların sorumluluğuna ilişkin ise sert ifadeler kullanan Tuğcu, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Başbakan Ünal Üstel’i hedef alarak, “Olası zammın sebebi biz değil Dalman Aydın ve Gürsel Uzun gibi beceriksiz, Ünal Üstel gibi de basiretsiz kişilerdir” ifadelerini kullandı.

“Eğer doğru iş yaptığınızı düşünüyorsanız, mali bilançoyu neden 6 yıldır yayımlamıyorsunuz”

KIB-TEK’in mali yapısına ilişkin şeffaflık eleştirisinde bulunan Tuğcu, kurumun 2020 yılından bu yana mali bilanço yayımlamadığını belirtti. Gürsel Uzun’un “borç yok” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Tuğcu, “O zaman bu mali bilançoyu yayımlayın da KIB-TEK’te nelerin yaşandığını hepimiz görelim. Yasa gereği bu bilançolar her yıl yayımlanmalı” dedi.

Tuğcu, “Eğer doğru iş yaptığınızı düşünüyorsanız, neden 6 yıldır yayımlamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kızarmaz”

KIB-TEK yönetiminin yaptığı “sorun yok” açıklamalarını da eleştiren Tuğcu, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı. Bir atasözüyle durumu özetleyen Tuğcu, “Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kızarmaz” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin makinelerin büyük bölümünün sorunsuz olduğunu iddia ettiğini belirten Tuğcu, buna karşılık olarak “Bu söylenenlerin hepsi yalan” diye konuştu. Tuğcu, 4 numaralı dizel makinenin 1 Nisan’da, 6 numaralı makinenin ise 10 Nisan’da patladığını, 3 numaralı makinenin de benzer risk nedeniyle durdurulduğuna dikkat çekti.

Sendika olarak 14 Nisan’da Girne Polis Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Tuğcu, yetkililerin ancak bundan sonra Teknecik Elektrik Santrali’ne gittiğini söyledi.

Santrallerde ciddi bakım eksiklikleri olduğunu dile getiren Tuğcu, 5 numaralı makinenin 48 bin saatlik majör bakımının yapılmadığını ve bakım süresinin 2 bin 918 saat aşıldığını belirtti.

“EÜAŞ’ın Teknecik’e geldiği zamandan beri 8 makinede de arızalar çıkıyor”

Makine bakımları için Türkiye’den Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile anlaşma yapıldığını hatırlatan Tuğcu, “EÜAŞ’ın Teknecik’e geldiği zamandan beri 8 makinede de arızalar çıkıyor” dedi. Tuğcu, bakım sürelerine uyulmadığını ve sistematik ihmal olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye ile imzalanan mali protokol kapsamında gaz türbinlerinin halka yük edildiğine dikkat çekem Tuğcu, bakımların “hibe” olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İhaleyi OMC Yapı adlı bir şirketin kazandığını, bakım işlerinin ise taşeron olarak Marin İstanbul’a verildiğini belirten Tuğcu, “Asıl film burada döndü. Bu makinelerin bakımını yetkili kılınan şirket yapmalıydı” dedi.

“Patlamaların 3 ana sebebi var”

Makine arızaları ve patlamaların nedenlerine de değinen Tuğcu, bunları üç başlık altında topladı; “Bakımların zamanında yapılmaması, yan sanayi yedek parçalar ve kötü yakıt kullanımı” ifadelerini kullandı.

“Yedek parçaların orijinal olup olmadığı belli değil. Kullanılan yağla ilgili de soru işaretleri var” diyen Tuğcu, bu ihmallerin bilinçli şekilde yapıldığına dair şüphe taşıdıklarını ifade etti.

“Teknecik’teki emekçiler büyük tehlike altında”

Teknecik Elektrik Santrali’nde çalışan işçilerin büyük tehlike altında olduğunu söyleyen Tuğcu, iş güvenliği ve sigortalama konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getirdi.

Bu sorunların sadece Teknecik ile sınırlı olmadığını belirten Tuğcu, KIB-TEK’in tüm çalışma alanlarında benzer sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na yazı gönderdiklerini açıklayan Tuğcu, denetim talep ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yaz patlama yaşanan Güneşköy Trafo Merkezi’nde yalnızca pencerelerin değiştirildiğini belirten Tuğcu, “Onun dışında bir şey yapılmadı. Emekçiler bu şartlarda çalışmak durumunda kalıyor” dedi.

“ENTSO-E kablo ile elektrik getirmenin mümkün olmadığını açıkladı”

KIB-TEK için kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin belli olduğunu ifade eden Tuğcu, Türkiye’den kablo ile elektrik getirme projesine de değindi. Tuğcu, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı’nın (ENTSO-E) bunun mümkün olmadığını açıkladığını hatırlattı.

Kısa vadede 70 megavatlık dört adet çift yakıtlı makine için ihaleye çıkılması gerektiğini belirten Tuğcu, ayrıca Serhatköy’e depolamalı güneş enerjisi sistemi kurulmasını önerdi. Tuğcu, uzun vadede ise doğalgazla çalışan 350 megavatlık bir termik santralin KIB-TEK bünyesine kazandırılması gerektiğini söyledi.

Tuğcu, hükümetin hayat pahalılığını dondurma girişimi sonrası başlayan eylemlere de değinerek, bu süreçte tutuklandığını ve hakkında 10’dan fazla dava bulunduğunu hatırlattı.

“Bizi davalarla korkutamazlar”

“Bizi bu davalarla korkutamazlar. Çünkü ortada bir toplumsal sorun var ve bunun kaynağı hükümettir” diyen Tuğcu, yalnızca hayat pahalılığına karşı değil, hükümetin istifası ve erken seçim için de eylemler yaptıklarını söyledi.

Sendikaların eylem planlarını sürdürdüğünü belirten Tuğcu, “Aramızda sürekli istişare ediyoruz. Bu hükümetten en erken şekilde kurtulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.