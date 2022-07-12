Kıb-Tek: “Yanlış bilgi neticesinde servis edildi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), “yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır” diyerek sosyal medya hesabından düzeltme yayınladı.

Açıklama şöyle:

Bugün akşam saatlerinde yanlış bilgi neticesinde servis edilen ve sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yeniden elektrik kesintilerine gidileceği haberleri yayınlanmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere tamamen yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır.

Santrallarımızda yeterli yakıt stoğumuzun bulunduğunu ve olası bölgesel arızalar dışında herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Genel Müdürlüğü.