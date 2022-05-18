KIB-TEK: Yakıt Değişim Değeri ücreti indirimi için çalışıyoruz

KIBTEK, 2022 Nisan ayı tüketimleri için yapılan faturalamada ilk kez uygulamaya giren Yakıt Değişim Değeri ücretinin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlükten kaldırıldığına, faturalanan 200.000 adet aktif aboneye gerekli indirimin yapılabilmesi için de çalışmanın başlatıldığını duyurdu.

Yapılacak olan indirim tutarlarının, SMS olarak kaydı olan tüm tüketicilerimize bildirileceği de belirtildi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Basın Duyurusu. Kurumumuzda 2022 Nisan ayı tüketimleri için yapılan faturalamada ilk kez uygulamaya giren Yakıt Değişim Değeri ücreti Bakanlar Kurulumuz tarafından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum olarak faturalanan 200.000 adet aktif abonemize gerekli indirimi yapabilmek için yoğun olarak çalışmalar başlatılmıştır. 7/24 sürekli veri girişinin olduğu sistemlerimizin en az yoğun olduğu saatler dikkate alınarak abone faturaları düzeltilecektir. Yapılacak olan indirim tutarları SMS olarak kaydı olan tüm tüketicilerimize bildirilecektir.

Mehmet ÖZÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Saygılarımızla.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü